Diletta Leotta, abito troppo corto al Giffoni Film Festival: l’inquadratura dal basso fa impazzire tutti.Ecco le immagini.

Se non tollerate le alte temperature, state lontani dal profilo Instagram di Diletta Leotta! La bellissima conduttrice sportiva è una delle donne più sexy del momento. E non mancano scatti e immagini bollenti sul suo profilo ufficiale. E la bellissima Diletta, di recente nel giro del gossip per il suo flirt con Daniele Scardina, ha fatto impazzire ancora una volta i suoi fan. Merito dell’abito che ha scelto per un evento a Giffoni. Un abito davvero troppo corto: l’incidente hot è dietro l’angolo. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta, abito troppo corto: il look ‘hot’ fa impazzire i fan

Basta poco a Diletta Leotta per far impazzire i suoi fan. La bellissima conduttrice sportiva è una delle donne più desiderate dagli uomini. E non è difficile immaginare il perché. Le sue forme sono davvero notevoli. E la ‘Diletta Nazionale’ sa bene come esaltarle, indossando abiti che la valorizzano. Come quello scelto per un evento con Radio 105 al Giffoni Film Festival. Un abito color ‘nude’, davvero troppo corto. Ecco un’inquadratura dal basso, che ha fatto impazzire i fan:

Un’inquadratura dal basso e laterale, che evidenzia le notevoli forme della bella presentatrice. Che per l’occasione ha scelto un abito non solo corto, ma anche molto aderente. Il risultato è davvero ‘hot’: Diletta ha fatto impazzire tutti con l’outfit scelto per la serata. E se il Lato B è notevole, non si può dire il contrario del lato A. Guardare per credere:

Un look veramente impeccabile quello della Leotta, che ancora una volta ha confermato la sua straordinaria bellezza. Per la gioia dei suoi fedelissimi followers!