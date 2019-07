Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 27 luglio 2019: a partire dalle ore 20.00 riporteremo in tempo reale i numeri delle varie ruote del Lotto, quelli del Superenalotto ed infine quelli del 10eLotto.

C’è grande fermento per il Superenalotto, il cui jackpot è ormai arrivato a quota 196,4 milioni di euro: siamo davanti al più ricco della storia della lotteria ed al più grande del mondo intero. Ma perché concentrarci soltanto sul jackpot, la cifra che si potrebbe vincere con il sei? Esistono infatti anche delle quote secondarie che possono comunque riempire le tasche dei giocatori: nell’estrazione scorsa, un fortunato vincitore del 5+1 ha messo in cassaforte qualcosa come 850 mila euro. Ma non solo: registriamo anche il 5 da più di 30 mila euro che ha visto ben 9 vincitori.

Superenalotto: premi vinti

Due vincitori hanno vinto il 4+ con oltre 23 mila euro portati a casa

1189 vincitori del 4 con premio da 234,24 euro

19,75 euro per i 42.573 giocatori che hanno vinto

E poi c’è il 2, che conferisce la somma di 5 euro ai 597.260 biglietti fortunati.

Estrazioni Lotto di oggi, 27 luglio 2019

NAZIONALE 30 58 90 17 35

BARI 47 8 78 30 34

CAGLIARI 82 5 66 63 85

FIRENZE 81 3 88 63 54

GENOVA 63 88 9 27 7

MILANO 72 49 77 39 65

NAPOLI 18 59 41 53 29

PALERMO 19 65 63 36 40

ROMA 43 73 5 39 54

TORINO 62 6 54 8 59

VENEZIA 42 5 30 70 54

Superenalotto: numeri estratti del 27 luglio 2019

13 40 80 78 33 61

Numero Jolly: 66

Numero SuperStar: 51

10eLotto: estrazione serale di oggi

Numero Oro:

Doppio Oro:

Con quanti numeri si vince al Superenalotto?

Come detto, il Superenalotto non premia soltanto il 6. Beh, è vero, quello è il jackpot che tutti sognano. Ma ci sono anche tanti altri premi di consolazione per chi non arriva ad indovinare tutti e 6 i numeri:

Punti 6: tutti i 6 numeri della sestina estratta

Punti 5+1: 5 numeri della sestina estratta + il numero Jolly

Punti 5: 5 numeri della sestina estratta

Punti 4: 4 numeri della sestina estratta

Punti 3: 3 numeri della sestina estratta

Punti 2: appena 2 numeri della sestina estratta

Vincite immediate: tante vincite a partire da 25€ ad ogni concorso

Ecco, proprio le ultime citate “vincite immediate” sono state inserite da poco nelle categorie premiate e stanno regalando tantissime soddisfazioni ai giocatori che possono verificare la vincita già non appena viene emesso il biglietto.