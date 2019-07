Giulia De Lellis libro: quante copie ha già venduto il primo giorno

Giulia De Lellis, il libro ha già venduto un numero esorbitante di copie nella giornata in cui l’ha annunciato: andiamo a scoprirlo insieme…

Giulia De Lellis ha appena pubblicato il suo libro “Le Corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, un titolo che ha scatenato la curiosità di tutti i suoi follower. La promo è molto originale: si tratta di un video in cui ci sono delle persone di una comunità di recupero, con Giulia che interviene parlando della sua ‘esperienza’ nei tradimenti. Sì, perché come lei dice è stata tradita e il soggetto interessato è, in questo caso, Andrea Damante. Le date coincidono, tutto coincide. Così, ecco che è letteralmente scoppiata la curiosità del pubblico.

Giulia De Lellis: quante copie ha già venduto il suo libro?

Non era così difficile ipotizzare un boom del genere. Giulia si è servita dei social per rimandare (con il famoso swipe up) al link per acquistarlo direttamente su Amazon. Così, dopo circa 24 ore sono stati pubblicati i primi numeri. Ci ha pensato Francesco Facchinetti, suo amico, a rendere pubbliche le cifre.

Ebbene sì: quel 132.082 è il numero relativo alle copie del libro di Giulia De Lellis vendute nella giornata di ieri. Anzi, per dirla in altre parole: le copie vendute in un giorno. Insomma, cifre straordinarie che forse vanno anche fuori da quelle che erano le previsioni della influencer.

Un piccolo retroscena

Da quando Giulia ha dato l’annuncio dell’uscita del suo libro, in tanti hanno ricordato quando lei stessa affermò di non averne mai letto uno. Insomma, sembra strano. Molto strano. Una ragazza che non ha mai letto un libro, così, di punto in bianco, ne scrive uno? Ebbene, sì. Forse, questo è servito anche ad alimentare l’effetto sorpresa e ad incuriosire ancor più le persone.

