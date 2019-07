Giulia De Lellis annuncia la pubblicazione del suo primo libro: pochissime ore fa, è arrivato il commento di una persona affatto sconosciuta, ecco chi è.

In pochissimi istanti la notizia della pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis ha letteralmente conquistato tutti. Grazie ad uno spot pubblicitario davvero insolito, divertente ed originale, l’influencer si è trovata, ancora una volta, al centro di una vera e proprio bomba mediatica. C’è, infatti, davvero molto curiosità intorno questa libro della romana. Che, stando a quanto svelato dalla diretta interessata, si concentrerebbe principalmente sul tradimento di Andrea Damante. Tuttavia, sembra che, in pochissimo tempo, il libro abbia avuto un successo davvero clamoroso. Lo evidenzia non solo il numero di copie prenotate (ricordiamo, infatti, che il libro verrà messo in vendita il 17 settembre), ma anche il riscontro da parte del web. E, soprattutto, dei personaggi pubblici. Pochissime ore fa, infatti, è giunto un commento da parte di una persona che, siamo certi, Giulia non si sarebbe mai aspettata. Ecco di chi parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, il commento ‘particolare’ per il suo libro: ecco di cosa parliamo

“Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza!”, è questo il titolo del libro di Giulia De Lellis che, come dicevamo, in un batter baleno si è dimostrato un successo davvero clamoroso. Nonostante, infatti, il libro non sia ancora in vendita, su Amazon è già possibile prenotarlo. Bene. Sapete quante copie sono state già vendute? Ben 132.000 mila. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma non è solo questa la fantastica notizia per la romana. L’annuncio di questo suo nuovo progetto se, da una parte, ha spiazzato tutti, dall’altra, invece, ha ottenuto un riscontro davvero pazzesco. Ecco. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, è giunto il commento di una persona con cui Giulia ha avuto un confronto diversi anni fa. Sapete di chi parliamo? Semplice! Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti ed ex compagna di viaggio di Andrea Damante ai tempi del Grande Fratello Vip.

E pensare che, ai tempi del Grande Fratello, le due ragazze se ne erano dette di tutti i colori. Sarà che, questo libro, le farà avvicinare?

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui