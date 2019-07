Melissa Satta ha condiviso con i fan di Instagram alcuni momenti di allenamento: dopo la corsa si stende sul prato sfinita, il suo decolleté è da capogiro.

Melissa Satta è una delle donne più sexy della televisione italiana. Il suo fisico statuario, unito alla sua bellezza e solarità, ne fanno una delle donne più desiderate dal pubblico maschile. Al centro del gossip, nell’ultimo periodo, per il ritorno di fiamma con il marito Kevin Boateng, la Satta continua al tempo stesso a incantare Instagram con i suoi scatti ‘bollenti’, che la ritraggono in tutta la sua sensualità e bellezza. L’ultima story condivisa con i suoi fan non ha fatto eccezione: vediamo insieme come si è mostrata la bella showgirl sarda.

Potrebbe interessarti anche:

Melissa Satta super sexy in tenuta da allenamento: decolleté da capogiro e fan in delirio

Melissa Satta è un vero e proprio sex symbol dello showbiz italiano. Dai calendari sexy, alle semplici foto in vacanza o con la sua famiglia, la Satta è sempre bellissima e super cliccata e seguita sul web. Ma il suo fisico statuario e sempre in forma non è certo un caso, anzi è frutto di tanto allenamento quotidiano, che Melissa non manca mai di condividere con i suoi followers. Nelle ultime storie Instagram si è ripresa infatti durante un seduta di jogging, con addosso una tenuta sportiva davvero sexy, composta da un leggings super aderente e un mini top che rende giustizia al suo decolleté.

Ed è proprio una delle foto in tenuta da corsa a far girare la testa ai suoi quasi 4 milioni di followers. La Satta infatti si è fatta una selfie mentre era stesa sul prato, stremata dall’allenamento e dai 5 km percorsi correndo. Guardando lo scatto, è impossibile non notare il suo generoso decolleté, chiaramente messo in evidenza dalla posa dello scatto. Fan letteralmente in delirio per la bellezza della showgirl sarda, che non delude mai le aspettative di chi la segue sui social. Giudicate voi stessi!

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI