Meteo della settimana dal 29 Luglio al 4 Agosto: torna il caldo afoso, ma non durerà a lungo. Ecco, nel dettaglio, le previsioni del tempo per la prossima settimana.

L’estate 2019 procede all’insegna del caldo, ed è in arrivo quello che dovrebbe essere il mese più rovente. Luglio, infatti, è ormai agli sgoccioli. Porterà via con sé anche il caldo afoso delle ultime settimane? Il meteo di questo weekend, 27- 28 Luglio, ha già portato alcune novità: una drastica interruzione del caldo, con temporali che interesseranno molte regioni italiane. Ma cosa ci aspetterà per la settimana che va da 29 Luglio al 4 Agosto? Ebbene, dopo le incertezze del weekend, ci sarà un nuovo innalzamento delle temperature a inizio settimana. Ma qualcosa potrebbe cambiare già da giovedì. Scopriamo i dettagli delle previsioni del meteo per la prossima settimana, a partire da Lunedì 29 Luglio.

Meteo settimana prossima, dal 29 Luglio- 4 Agosto: ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Temperature fresca e pioggia in molte zone d’Italia per il weekend in corso. Una buona notizia per chi non ama particolarmente il caldo torrido. Si, ma non durerà a lungo. La tregua dal grande caldo potrebbe terminare già da Lunedì 29 luglio, a causa dell’anticiclone delle Azzorre, che porterà sole e caldo in tutta la penisola. Al nord, le temperature si aggireranno sui 32°, mentre al sud si toccheranno punte dei 35°, specie in Sicilia e in Calabria. Ma la situazione cambierà a partire da metà settimana. Già da mercoledì 31, il nord Italia sarà caratterizzato da un piccolo vortice proveniente dalla Germania, che porterà anche temporali e peggioramenti sulle zone alpine e della Pianura Padana Centro-orientale. Ma è da giovedì 1 agosto che la nostra Penisola sarà raggiunta da correnti fresche di origine Nord-Europea, che porteranno notevoli cambiamenti climatici per l’Italia. Le temperature scenderanno soprattutto al nord, ma è ipotizzabile un calo anche nel resto della nostra penisola. Quello che ci aspetta è un inizio di Agosto non caratterizzato dal caldo torrido, a quanto pare. In generale, si prevede una settimana di caldo ‘nella norma’. Sicuramente una buona notizia per chi ne ha già abbastanza del clima rovente di questa estate