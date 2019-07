Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, ha parlato su Instagram delle interviste di Angela Nasti e Giulia Cavaglià: ecco il suo commento.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti nell’ultima stagione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, bellissima e sensuale come poche, è l’unica scelta ‘superstite’ dell’ultimo trono. Se infatti la sua storia con Andrea procede a gonfie vele, le due troniste ‘colleghe’ del tarantino, sono tornate single subito dopo la fine del programma. Si tratta di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, che hanno lasciato Alessio Campoli e Manuel Galiano. Natalia ha espresso la sua opinione sulle due ragazze: scopriamo insieme cosa ha detto.

Natalia Paragoni senza freni: ecco il commento su Giulia Cavaglià e Angela Nasti

Natalia Paragoni si è sempre distinta a Uomini e Donne per la sua bellezza ed eleganza, ma anche per la sua schiettezza e il suo parlare sempre molto diretto. Proprio per questo ha commentato senza peli sulla lingua il caso di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, che hanno lasciato le loro rispettive ‘scelte’ a poche settimane dalla fine del programma, motivo per cui molti le hanno considerate poco sincere, anche alla luce delle interviste che hanno rilasciato a Raffaella Mennoia qualche giorno fa.

Natalia, però, le ha ‘difese’ entrambe, dicendo che non sente di dare la colpa a nessuna di loro, né tantomeno ai loro ex fidanzati. ‘A Uomini e Donne non sempre si trova l’amore’, ha spiegato l’ex corteggiatrice, che ha poi sottolineato come la vita di coppia all’esterno del programma sia completamente diversa dal corteggiamento davanti alle telecamere, e che quindi può succedere che dopo la scelta non ci si trovi più bene. Natalia ha anche aggiunto che spesso i tronisti scelgono semplicemente la persona che li attira di più, e non è detto che escano dallo studio già innamorati di questa persona. La vera relazione si costruisce all’esterno, secondo lei, e non si può dare la colpa a nessuno se la scintilla tanto attesa alcune volte si spegne subito dopo la fine del programma.

