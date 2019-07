Giulia e Silvia Provvedi: la giacca si apre, sotto niente reggiseno

View this post on Instagram

Un’estate in giro per l’Italia e non solo.. un’estate dove regnano momenti indimenticabili : Nottate passate a ridere e chiacchierare di tutte le nostre disavventure asciugandoci l’una con l’altra, le super Colazioni negli Hotel (di cui non possiamo proprio fare a meno) l’ansia della Giuli che PUNTUALMENTE mi costringe ad arrivare in stazione 1 ora prima e parla a macchinetta per calmare i nervi. I posti meravigliosi visti insieme , le cantate a squarciagola in macchina (dove puntualmente il navigatore sbagliata l’itinerario) le scene goffe che ci hanno sempre fatte ridere come pazze 🤣🤣🤣 Il nostro motto è sempre quello di NON ARRENDERSI MAI e di dare il massimo affinché si realizzino tutti i nostri Sogni. Sei la persona su cui so di poter sempre contare, la persona che con una parola fa sparire ogni mio dubbio ! SEI LA MIA FORZA e insieme a te questo viaggio è FENOMENALE❤️👯💕 . . Grazie a voi! Perché senza di voi nulla sarebbe stato possibile 💕