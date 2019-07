Rosa Perrotta pochi giorno dopo il parto scrive una commovente e dolce dedica per il suo piccolo Domenico: ecco cosa dice su Instagram.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno vivendo il periodo più bello della loro vita. Dopo ben nove lunghi mesi di gravidanza, la coppia di Uomini e Donne, giovedì scorso, ha potuto stringere tra le loro braccia il frutto del loro amore. Domenico, è questo il nome del nascituro, è nato in una calda mattinata di fine Luglio, portando, nelle vite dei suoi genitori e parenti, una gioia davvero incredibile. Ed è proprio per questo motivo che Rosa, pochi giorni dopo il parto, ha scritto una dolce e commovente dedica per il suo piccolo tanto desiderato, aspettato e voluto ardentemente. Ecco cosa ha scritto l’ex tronista nelle prime ore del mattino.

Potrebbe interessarti anche:

Rosa Perrotta, la commovente dedica per Domenico dopo il parto

In attesa di ritornare a casa, Rosa Perrotta è ancora in clinica insieme al suo piccolo Domenico. L’ex tronista di Uomini e Donne, insieme al suo compagno Pietro Tartaglione, non vedono l’ora di iniziare una nuova vita. Certo, la vita in tre non sarà affatto facile all’inizio. Ma, piano piano, tutto verrà da sé. Nessuno è nato imparato, questo si sa. Eppure, Rosa è totalmente pronta ad affrontare questo nuovo percorso. Lo si deduce chiaramente da questa dolce e commovente dedica che, alle prime luci del mattino, l’ex tronista ha fatto per il suo piccolo Domenico. “Tutta la notte a guardarti e nutrirti, come se il tuo battito dipendesse dai miei occhi”, scrive la neo mamma su Instagram. Una frase che, com’è giusto che sia, rappresenta appieno il legame che si instaura, sin dal primo vagito, tra la mamma e il piccolo.

“Quando nasce un bimbo, nasce una madre”, conclude l’ex tronista. Ed è proprio così, cara Rosa. E tu, puoi starne certa, sarai un’ottima madre.

Per ulteriori news su Rosa Perrotta –> clicca qui