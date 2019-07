Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto: cosa riservano gli astri per te nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno!

L’ultima settimana di luglio è alle porte e sta per cominciare il mese di agosto: tantissime emozioni vivranno alcuni segni in questa estate 2019. Siete curiosi di scoprire chi vivrà più momenti di passione? Per i segni di fuoco ci sono bellissime notizie. Ecco cosa riservano le stelle la prossima settimana: vi sveleremo tutto, segno per segno!

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto: forte passione per i segni di fuoco

ARIETE – Venere ti sorride: chi ha vissuto un periodo di crisi con il partner ora ritroverà la serenità. La settimana comincia con la luna sfavorevole ma da giovedì le cose andranno meglio: ti sentirai sicuro di te stesso e molto forte.

TORO – Purtroppo Venere non è dalla tua parte. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì: potrebbero crearsi tensioni con il partner. Sul lavoro buone notizie: Mercurio ti regala novità interessanti ad inizio settimana!

GEMELLI – Mercurio sfavorevole crea qualche problema, soprattutto nel lavoro. I tuoi progetti sembrano essere ostacolati ma tu non arrenderti. In amore puoi contare su Venere che torna a sorriderti: vivrai momenti emozionanti sopratutto nel weekend, quando avrai la Luna favorevole.

CANCRO – La settimana inizia alla grande con la Luna favorevole: sarai molto fortunato! Mercurio anche è dalla tua parte e permetterà incontri interessanti: sorprese romantiche nel weekend.

LEONE – Venere è nel tuo segno e ti regala un mese molto fortunato nel lato sentimentale. Per i single non sarà difficile fare nuovi incontri: giovedì e venerdì saranno giorni molto fortunati grazie alla Luna.

VERGINE – Con Mercurio in congiunzione va tutto veloce: preparati a tante sorprese. Sabato e domenica vivrai giornate super fortunate con la Luna nel segno.

BILANCIA – Venere finalmente è dalla tua parte e le discussioni avute con il partner la scorsa settimana saranno cancellate da giornate di grande passione e romanticismo. Giovedì e venerdì la Luna sarà favorevole.

SCORPIONE – Venere sfavorevole ti rende dubbioso e incerto del tuo partner. Approfitta del fine settimana per recuperare: avrai la Luna favorevole. Evita discussioni giovedì e venerdì: sarai nervoso e potresti dire cose che non pensi.

SAGITTARIO – Venere torna dalla tua parte: l’amore ti regala felicità. Notizie meno belle per quanto riguarda il lavoro: attento a qualche ostacolo. Giovedì e Venerdì saranno giorni fortunati: sabato e domenica attenzione a non scaricare tensioni sul partner.

CAPRICORNO – Venere non è in opposizione: inizio settimana avrai avrai la luna in opposizione e saranno giornate nervose. Da giovedì belle notizie grazie a Mercurio dalla tua parte.

ACQUARIO – Venere in opposizione non ti regala un periodo facile in amore: Marte sfavorevole rischia di provocarti un po’ di tristezza. Giovedì e venerdì avrai anche la Luna contro: resisti!

PESCI – Mercurio in opposizione crea problemi sul lavoro: prova a concederti una vacanza. Aspetta un cielo sereno per fare dei cambiamenti. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate fortunate con la Luna nel segno.

