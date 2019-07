Taylor Mega, pioggia di like su Instagram: l’abito è troppo corto

Taylor Mega ha letteralmente incantato Instagram con un abito pazzesco. La vediamo, stavolta, seduta su di una specie di poltrona di marmo.

Il locale nella foto è molto chic, ma di sicuro ciò che attira l’attenzione dei follower non è l’ambiente, ma – com’è giusto che sia – la bella Taylor. L’abito che indossa è di un colore dorato che, in abbinamento coi capelli biondi, la rende una vera e propria diva. E’ un abito molto piccolo. Molto corto. Molto sexy. Beh, possiamo dire che Taylor Mega sia realmente incontenibile in questo scatto. E se n’è accorta buona parte del suo attento pubblico.

Taylor Mega su Instagram: abito troppo corto

Se l’abbiamo vista con quei bikini minuscoli, beh, siamo pronti a tutto! Taylor Mega è sempre molto provocante nelle foto che pubblica su Instagram e, sorprendentemente, questa volta, aveva indosso un abito. Un abito piccolo, corto, ma tremendamente sexy. Un abito che ha fatto girare la testa a diverse persone.

Instagram è tutto su di lei. Ormai ha catturato l’attenzione dei suoi follower che crescono sempre più giorno dopo giorno. Un numero quasi spropositato di persone ha cliccato mi piace alla sua ultima foto. Infatti, anche la stessa Taylor se n’è accorta ed ha postato lo screen dei like sul proprio profilo scrivendo: “Ma quanto vi amo?”. Insomma, anche lei è stata molto contenta per la reazione che hanno avuto i suoi follower. In tutto, fino ad ora, sono arrivati 165’000 mi piace e circa 27mila commenti. Numeri giganteschi.

Insomma, inutile girarci intorno: Taylor Mega ha sedotto tutti con una foto in cui è di una bellezza straordinaria. L’abito fa da contorno: il fisico mozzafiato, i capelli biondi, gli occhi azzurri, le gambe chilometriche fanno di Taylor quella che si potrebbe dire una dea.

