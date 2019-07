Ieri sera è andata in onda la Finale de La Sai L’ultima-Digital Edition, chi sarà stato quindi il vincitore? Ecco svelato il nome e qualche curiosità sul barzellettiere vincente.

Dopo ben 5 puntate, ieri sera si è conclusa La Sai L’Ultima-Digital Edition. Il famoso programma di Canale 5, dedicato alle più divertenti ed esilaranti barzellette, è ritornata in prima serata con una versione del tutto inedita. A condurre lo show in tutte queste settimane è stato Ezio Greggio che, coadiuvato dalla sua compagna Romina Pierdomenico, ha incantato davvero tutti. A rendere ancora tutto più interessante, una squadra davvero all’altezza della situazione: Biagio Izzo, Gianluca Fubelli e Maurizio Battista, capitani delle tre squadre. Ma non solo. Perché, novità assoluta di questa edizione, è la presenza di tre jolly, Valentina Persia, Nino Formicola, Alessandro Paci e Geppo Show, con il ruolo di entrare in ‘gara’, con il lroro cavallo di battaglia, qualora ce ne fosse stato bisogno. Ebbene. Questa sera, quindi, è andata in onda la Finale, chi sarà stato il vincitore? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Finale La Sai l’Ultima?-Digital Edition: ecco il nome del vincitore

L’attuale edizione de La Sai L’ultima è stato un viaggio durato ben 5 puntate. Alla fine delle quali, veniva eletto il vincitore della serata. Soltanto ieri sera, venerdì 26 Luglio, è stato eletto il vincitore? Chi avrà vinto questa prima edizione de La sai l’Ultima-Digital Edition? In attesa di scoprirne il nome ed alcune sue particolarità, è opportuno, però, ricordare nel minimo dettaglio i nomi dei dieci finalisti. Eccoli di seguito:

Raoul Maiuoli

Carmine Cavezza

Willer Collura

Lidia De Santis

Daniele Spataro

Massimo Cozzolino

Pino Dara

Augusto Cottini

Bruno Lusenti

Questi ultimi tre si sono giocati la finale perché i più votati durante la fase del ripescaggio. Chi di questi, quindi, sarà stato il miglior barzellettiere d’Italia? Ecco tutto nel dettaglio.

Ecco chi ha vinto La sai l’ultima-Digital Edition

Il titolo di miglior barzellettiere d’Italia è stato vinto da Willer Collura, membro della squadra di Gianluca Fubelli. Ma chi è esattamente? Scopriamo qualche piccola curiosità su di lui. È nato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia in Emilia Romagna, il 16 novembre 1972. E, con un cognome non tipicamente reggiano, il barzellettieri si definisce un ‘diversamente reggiano’. La sua passione per il cabaret inizia sin da piccolo. Tanto che, attualmente, continua ad intrattenere il suo pubblico con giochi di prestigio, barzellette e sketch comici. Purtroppo, della sua vita privata si sa davvero ben poco. Nonostante il suo profilo Instagram e Facebook pullulino di video e di foto, siamo riusciti a carpire ben poco della sfera sentimentale e privata. Dove poter guardare le sue barzellette? Semplice! Sul suo canale Youtube.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui