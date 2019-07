Wanda Nara sexy in barca: il cappello non copre tutto, followers incantati per l’ennesimo scatto hot pubblicato su Instagram dalla moglie di Icardi.

Estate rovente per Wanda Nara. La sexy argentina è scatenata sui social e sta deliziando i suoi followers con scatti super hot al mare. In particolare, Wanda ha pubblicato una serie di scatti in barca per pubblicizzare una linea di costumi. E una foto ha letteralmente incantato i suoi followers. Infatti, ha raggiunto quasi 100 mila like in poco tempo.

Vediamo più nel dettaglio la foto in questione.

Wanda Nara sexy in barca: il cappello non copre tutto, followers incantati

Visualizza questo post su Instagram Senza pensieri … Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 26 Lug 2019 alle ore 3:51 PDT

Giornata di shooting in barca per la moglie di Mauro Icardi. Stesa e rilassata, poggia il cappello sul petto. Ma il non copre tutto e si intravede il seno della sexy argentina. Non è sicuramente la prima volta che Wanda pubblica scatti del genere.

Infatti, insieme a questo scatto, Wanda Nara ha incantato i followers con una foto di spalle in cui indossa solo il pezzo di sotto del costume, facendo volare la fantasia dei suoi milioni di followers che la seguono assiduamente, apprezzando la bellezza e le forme della procuratrice più sexy del campionato italiano.