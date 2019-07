Alessia Marcuzzi giovane e vecchia: come è cambiata con FaceApp, l’app che ha fatto impazzire tutti, anche i vip. Scopriamo la sua trasformazione.

È stata una delle ‘mode’ di questa estate. FaceApp ha fatto impazzire tutti, anche tra i vip. Si tratta dell’applicazione con cui puoi ‘invecchiare’ con un solo clic. E in pochissimi giorni è scoppiata la mania sui social. Tutti hanno voluto mostrarsi con qualche anno in più, anche tantissimi personaggi famosi. Non avevamo ancora visto però lei, Alessia Marcuzzi, nella sua versione ‘old’. Ma c’è di più, la conduttrice ha usato anche l’effetto che ringiovanisce, postando sul suo Instagram entrambe le foto. Il risultato è davvero incredibile. Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi usa FaceApp: trasformazione incredibile

Siete curiosi di sapere come sarà Alessia Marcuzzi quando invecchierà? Ebbene, grazie alla divertente app FaceApp lo abbiamo scoperto. Ma non solo, la splendida conduttrice, che sarà al timone della seconda edizione di Temptation Island Vip, si è mostrata anche nella sua versione ‘ringiovanita’. Il risultato è davvero incredibile. Guardare per credere:

Il risultato è davvero ‘impressionante!“, come scrive la stessa Alessia nella didascalia alla sua foto. Una foto che, inevitabilmente, ha scatenato l’ironia dei followers, che hanno commentato lo scatto con simpatia. In molti hanno notato una somiglianza tra Alessia giovane e Scarlett Johansson, ma anche con la sua piccola Mia. C’è chi invece ha commentato la sulla sua versione ‘anziana’:”Non male sarai una bella vecchietta”. Insomma, FaceApp ha davvero conquistato tutti. Finirà mai la mania di ‘invecchiare’ così velocemente? Lo scopriremo solo vivendo.. e girando sui social!