Barbara D’Urso esplosiva in vacanza in Sicilia: il selfie della conduttrice manda in visibilio i fan, decolleté davvero da capogiro.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse della televisione italiana. Impegnatissima con tante trasmissioni, tutte rigorosamente in diretta, durante la stagione invernale e primaverile, ora la D’urso si sta godendo il meritatissimo relax, tra un bagno al mare e qualche serata di lavoro, perché proprio ferma non sa stare. Su Instagram impazzano le foto di ‘Carmelita’, che si mostra anche senza trucco mentre è in spiaggia. L’ultimo selfie pubblicato dalla conduttrice ha mandato in delirio i fan: ecco perché.

Barbara D’Urso è una conduttrice, oltre che bravissima, davvero molto sexy, nonostante la non più giovanissima età. Regina della tv italiana, la D’Urso si trova attualmente in Sicilia, dove sta vivendo qualche giorno di relax e vacanza, oltre a essersi resa disponibile per presentare una serata a Siracusa dedicata al benessere e alla cura del corpo femminile con ospiti illustri, come Cristiano Malgioglio. L’ultimo selfie pubblicato dalla signora di Mediaset è però riferito a un momento di relax in spiaggia e ha mandato letteralmente in tilt i fan su Instagram.

Nella foto, la D’urso manda un bacio ai followers mentre si trova vicino al mare con i suoi immancabili occhiali da sole, un cappello di paglia tipicamente estivo e un bikini bianco che si intravede dal vestito e che mette in risalto il suo decolleté a dir poco esplosivo. La foto è ‘bollente’ e i fan non si contengono, complimentandosi tutti per la bellezza e soprattutto la sensualità della conduttrice. Non mancano, come sempre, le critiche di chi trova lo scatto troppo ‘hot’, ma le migliaia di like e gli oltre 400 commenti sono perlopiù di elogio e ammirazione per ‘Carmelita’, che non si cura delle critiche e mantiene un rapporto davvero esclusivo e unico con il ‘suo’ pubblico.

