Carlo Cracco ritorna in tv, ecco quando e dove vedremo il famoso e rinomato chef: adesso è praticamente ufficiale, la notizia rende felice tutti i fan.

Carlo Cracco è pronto a ritornare in Tv. Dopo l’abbandono di Masterchef nei panni di severo giudice, il famoso e ultra stellato chef è pronto a rimboccarsi le maniche per una nuova e fantastica avventura televisiva. Completamente diversa, tra l’altro, da tutte le altre ‘realtà’ di cui ha fatto parte fino ad adesso. Non solo, infatti, accanto a Joe Bastianich e Bruno Barbieri, ha fatto parte, per tantissimi anni, del cast del famoso cooking show di Sky. Ma è stato anche a capo delle due brigate di chef per Hell’s Kitchen. Non è, affatto, finita qui però. Perché, stando a quanto si evince dai palinsesti Rai, annunciati il 12 luglio scorso, lo chef è pronto ad uno show completamente diverso dal solito. E non sarà affatto da solo. Ecco quando e su che canale vedremo Carlo Cracco.

Carlo Cracco, pronto a ritornare in Tv: ecco i dettagli

Il programma di cui sarà al timone Carlo Cracco sarà, come dicevamo, completamente diverso dal solito. Non lo vedremo più, infatti, nei panni di severo giudice, bensì in un ruolo del tutto inedito e, soprattutto, in un ambiente culinario appartenente prettamente alla sfera domestica e, di conseguenza, più colloquiale. Ma di cosa parliamo? Stando a quanto si evince dai palinsesti Rai, Carlo Cracco sarà al timone di un programma tutto suo. “Nella mia cucina”, è questo il titolo del programma che, tra l’altro, andrà in onda dal 16 settembre su Rai Due ogni giorno alle 19:30, si basa principalmente su una sfida tra diversi appassionati di cucina. I quali, sotto suggerimento a voce di Carlo Cracco, dovranno preparare dei piatti che dovranno avvicinarsi il più possibile alla cucina dello chef. Infine, un’ultima cosa da sapere è che lo chef non sarà affatto da solo in questo nuovo programma. Bensì, sarà accompagnato da Camilla Boniardi, conosciuta con il nome di Camihawke. La nota ed affermata influencer avrà, quindi, il compito di stemperare la tensione dei concorrenti dietro le quinte. Insomma, lo show ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successone. Voi lo guarderete?

