Chi guadagna di più tra Chiara Ferragni e Fedez?: ecco le cifre percepite dai Ferragnez per i post condivisi su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez per i fan, sono tra gli influencers più famosi in Italia e nel mondo. Chiara Ferragni, in primis, è colei che ha dato vita a questa professione che impazza sempre più tra i giovani sul web. Ha saputo trasformare una passione in un vero e proprio lavoro che le fa guadagnare milioni e milioni di euro. Ovviamente, anche Fedez, cantante di professione, è diventato un influencer sui social grazie a collaborazioni con numerosi marchi di abbigliamento.

Ma chi guadagna di più tra Chiara Ferragni e Fedez? Vediamo nel dettaglio le cifre guadagnate dai Ferragnez.

Chi guadagna di più tra Chiara Ferragni e Fedez: ecco le cifre

Secondo la classifica “Instagram Rich List 2019” elaborata da Hopper HQ, società britannica specializzata in marketing sui social, Chiara Ferragni guadagna 58.300 dollari per ogni post su Instagram. È quarta nella classifica europea, dietro a Cristiano Ronaldo (con 975.000 dollari a post), Zlatan Ibrahimovic (200.000 dollari) e Felix Kjellberg (70.800 dollari).

Ma è prima in Europa per quanto riguarda la classifica della moda. Ed è seguita dall’italiano Gianluca Vacchi, quinto nella classifica europea generale.

Fedez, invece, guadagna 28.500 dollari per un post su Instagram ed è ottavo nella classifica europea dei più ricchi su Instagram e settimo in quella internazionale della moda.

Dal sito quifinanza.it