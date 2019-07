Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pubblicato su Instagram uno scatto davvero da brividi: i due si trovano in acqua circondati dagli squali.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono davvero una coppia da fare invidia. Belli e innamorati, i due stanno vivendo un’estate da sogno. Dopo alcuni giorni in Sardegna, terra di origine della Palmas, durante i quali il nuotatore si è reso protagonista di un gesto eroico in spiaggia, la coppia si è spostata alle Bahamas, in un resort di lusso a Nassau, dove Giorgia sfoggia al mare il suo corpo da capogiro. Ma non è tutto: l’ultima foto postata dalla Palmas è davvero da brividi. Ecco cosa è successo.

Potrebbe interesasrti anche:

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in acqua tra gli squali: la foto da brividi

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono in vacanza alle Bahamas. L’ultimo giorno prima del ritorno a casa è stato davvero intenso per la coppia, che ha vossuto una serie di esperienze con diverse specie di animali molto particolari. La foto pubblicata su Instagram dalla Palmas di lei e Filippo con gli squali è davvero da brividi! I due hanno fatto un tour guidato e hanno avuto la possibilità di stare in acqua bassa con dei piccoli squali evidentemente innocui per l’uomo. Nelle storie si vede la coppia che addirittura accarezza uno di questi esemplari che nuota vicino a loro. L’immagine è davvero forte alla vista, anche se chiaramente i due non corrono alcun pericolo.

Giorgia Palmas morsa da un’iguana alle Bahamas

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno avuto la possibilità di fare un bagno con gli squali alle Bahamas, ma non solo. Il tour fatto dalla coppia prevedeva ancche un incontro ravvicinato con delle iguane in spiaggia. Ma come si vede dalle storie pubblicate su Instagram, Giorgia è stata pizzicata da una di queste, mentre cercava di darle da mangiare. Distratta a guardare in camera, non si è accorta di essere stata ‘attaccata’, così è letteralmente saltata quando si è sentita mordere sulla mano. Un episodio divertente, anche se un pochino spaventoso per la showgirl, che ha concluso con questa particolare giornata la vacanza da sogno con il suo Filippo.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI