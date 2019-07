Giulia De Lellis ha avuto un incidente ‘hot’ su Instagram: durante un video i fan lo hanno notato subito.

Il suo profilo Instagram è sempre online: in ogni ora del giorno la De Lellis parla ai suoi follower con video tutorial di trucchi o svela i suoi outfit. È sempre più al centro del gossip italiano non solo per la sua storia d’amore con Andrea Iannone. Ciò che ha reso l’influencer ancora più famosa è il suo libro uscito pochi giorni fa in cui racconta una sua particolare esperienza. Pochi minuti fa è stata vittima di un piccolo incidente hot durante un video: ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis incidente ‘hot’ su Instagram: i fan lo notano subito

Sempre online Giulia De Lellis: la nota influencer riempie i suoi social con le IG story in cui svela i suoi momenti della giornata. I piccoli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: durante un video tutorial mentre si truccava le si è scoperto un seno e così si è visto tutto! Per fortuna le sue fan, meglio conosciute come “bimbe”, subito se ne sono accorte e gliel’hanno fatto notare: nel giro di pochi minuti l’incidente “hot” è stato eliminato. A rendere noto l’accaduto è stata stesso la romana che ha spiegato “Menomale che a voi non sfugge niente, a me era sfuggito“. I follower di GDL hanno subito avvisato la fashion blogger del piccolo particolare e la ripresa è stata cancellata in tempo, prima che potesse fare il giro del web!

