Jolanda De Rienzo fotografa il panorama, ma dallo specchio si intravede lei… senza vestiti. Lo scatto ha infiammato Instagram.

È una delle presentatrici e giornaliste più apprezzata del panorama televisivo italiano. Apprezzata soprattutto dagli uomini. Si, perché la bellezza di Jolanda De Rienzo non passa di certo inosservata. Né nelle trasmissioni in cui appare, nè sul suo profilo Instagram, dove ama condividere i suoi scatti più belli con i suoi numerosissimi fan. Ed è quello che ha fatto anche poco fa, postando una foto di un meraviglioso paesaggio di montagna. Ma gli occhi di tutti si sono concentrati su un altro ‘panorama’. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Jolanda De Rienzo fotografa il panorama, ma tutti guardano lei senza vestiti

Un paesaggio bellissimo, quello mostrato in foto da Jolanda De Rienzo. Si tratta del panorama della sua stanza in un hotel di Dimaro, dove la giornalista si trova per seguire il ritiro di pre-campionato della squadra del Napoli. Ma la foto ha attirato l’attenzione di tutti per un altro tipo di ‘panorama’. Ebbene sì, sulla destra, dallo specchio, si intravede la sexy Jolanda, che non è del tutto vestita. Diamo un’occhiata:

La bellissima conduttrice si mostra attraverso lo specchio. “Siete attenti ai particolari?”, scrive nella didascalia allo scatto. Se i particolari di cui parla corrispondono a lei in costume, beh, è difficile non essere attenti. Lo sanno bene i fann della De Rienzo, che sono stati stregati dallo scatto. E non hanno perso tempo a commentare la foto. Un commento su tutti sintetizza il pensiero dei followers: “Preferisco guardare te che le Dolomiti!”. Come dargli torto? La bellissima Jolanda è davvero irresistibile nel suo bikini verde, che mette in risalto le sue notevoli forme. Cosa aspettate a seguirla?