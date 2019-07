Pochissime ore fa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Galiano ha scritto un messaggio enigmatico su Instagram: chiara frecciatina a Giulia?

Sembra che ci siano ulteriori sviluppi nella storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. I due, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, rispettivamente in qualità di corteggiatrice e di tronista, hanno iniziato una fantastica storia d’amore. Terminata poche settimane dopo l’uscita dal programma, a causa di numerose ed insistenti voci su un presunto tradimento di lui ad Ibiza. E se sembrava che, con le interviste esclusive per Witty, la questione fosse stata risolta. In realtà, si è dimostrato essere tutt’altro. Pochissime ore fa, infatti, il calciatore genovese ha scritto un messaggio enigmatico su Instagram. Che, a detta di molti, risulterebbe essere una chiara frecciatina alla sua ex. Cosa scrive? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne Manuel Galiano, frecciatina per Giulia? Ecco cosa scrive

Come annunciato pochi giorni fa da Raffaella Mennoia, venerdì scorso sono state caricate, su Witty Tv, le interviste esclusive ad alcuni protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Oltre ad Angela Nasti ed Alessio Campoli, anche Manuel Galiano e Giulia Cavaglia hanno spiegato, per filo e per segno, perché la loro storia d’amore è andata in frantumi. In seguito a queste interviste, il popolo web ha preso completamente posizione riguardo la questione. Se prima dell’intervista, il genovese sembrava essere il ‘carnefice’ della situazione. Subito dopo, per alcuni fan della coppia e del programma, le cose sono completamente ribaltate. Lo testimonia, infatti, una recente Instagram stories del bel Galiano. Il quale, nel rispondere alle domande dei suoi fan, si è lasciato andare ad una particolare frase che non è affatto sfuggita. Ecco di cosa parliamo:

“Si sono ricreduti su di te”, scrive una fan di Manuel. Immediata la sua risposta: “I buoni vincono sempre”. Cosa vorranno dire queste parole? Frecciatina per Giulia? Staremo a vedere.

