Temptation Island 2019, anticipazioni falò di confronto finale tra Massimo ed Ilaria: a svelare qualche ‘chicca’ il regista del programma, ecco cosa dice.

Il viaggio di Temptation Island 2019 sta giungendo al termine. Domani sera, lunedì 29 Luglio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Cosa accadrà, quindi? Ovviamente, non lo sappiamo. Una cosa è certa: assisteremo ai falò delle ultime coppie rimaste in gioco. In primis, assisteremo alla seconda parte del confronto tra Ilaria e Massimo. Ecco. Proprio a tal proposito, ad raccontare qualche piccola anticipazione su questo momento ci pensa Andrea Vicario, regista del famoso programma di Canale 5. In una sua recente intervista per Uomini e Donne Magazine, così, il regista svela qualche piccolo ed incredibile retroscena. Che, stando a quanto dichiarato, lascerà tutti senza parole

Anticipazioni falò di Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019: ci sarà un colpo di scena

Ilaria e Massimo sono stati i protagonisti indiscussi di questa edizione di Temptation Island 2019. Proprio per questo, i fan del programma non vedono l’ora di conoscere com’è andato a finire il confronto finale tra loro due. Terminati i 21 giorni stabiliti dal programma, i due ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrarsi. E di parlare di quanto è accaduto nei rispettivi villaggi. E di cose, ammettiamolo, Massimo ne ha fatte. Ebbene. Come sarà andata a finire tra i due? Ovviamente, è ancora tutto ‘top secret’. Eppure, stando a quanto riferito da Andrea Vicario, il regista a Uomini e Donne Magazine, sembra che ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Lo aveva già annunciato Raffaella Mennoia in una recente intervista, in realtà. Eppure, sembra che i due ragazzi ci regaleranno delle vere e proprie emozioni. “Sarà un falò davvero emozionante il loro”, si legge sulle pagine della rivista. Ricordiamo, tra l’altro, che anche Filippo Bisciglia aveva ammesso di essersi emozionato durante un falò di confronto. Sarà il loro? Se sì, cosa è successo? Beh, per tutto questo, e molto altro ancora, l’appuntamento è per domani. Non perdetela!

