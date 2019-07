Wilma Faissol, spunta su Instagram la foto da giovane della moglie di Facchinetti che mostra ai followers com’era dieci anni fa

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è molto seguita e apprezzata sui social. In particolare, sul profilo Instagram la Lady Facchinetti, così si fa chiamare dai followers, è solita condividere tutti i momenti della sua vita quotidiana con suo marito Francesco e i loro splendidi figli.

Wilma è molto amata, non solo per la sua bellezza che mostra con i suoi innumerevoli scatti, ma anche per la sua simpatia ed ironia che rendono Francesco Facchinetti un uomo molto invidiato.

Recentemente, Wilma Faissol ha condiviso una foto sul proprio profilo, mostrando com’era dieci anni fa e la trasformazione è sorprendente.

La trasformazione di Wilma Faissol è evidente, a cominciare dalle labbra e, come scritto da lei stessa, ha imparato a truccarsi diversamente, ha cambiato 2 mariti, fatto 3 figli e cambiato paese 3 volte. Una didascalia scritta con l’ironia di sempre che contraddistingue la donna.