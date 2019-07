View this post on Instagram

Incredibile quanto un colore o un taglio di capelli possa farti cambiare completamente il viso ! In tante mi scrivete, torna mora, fatti crescere i capelli.. Ogni volta che c’è un cambiamento radicale nella mia vita ho bisogno di sentirmi che cambio anche io! Questo è il mio modo per porre fine o iniziare un qualcosa di nuovo..! La scelta del biondo è stata una scelta azzardata dopo 28 anni di castano scuro.. ! Forse anche a livello psicologico ogni volta che qualcuno varia le persone lo percepiscono come una persona diversa..Con questo vi dico che anche a me non faceva impazzire il biondo ma ora a livello stilistico c’è chi ha deciso di tenermi bionda..! Sono stata presa per 3 progetti recitativi e non vedo l’ora di iniziare a lavorare e fare ciò per cui ho studiato 5 anni! Tra Accademia di teatro e cinema! Sono felice, ho l’uomo che ho sempre desiderato e il lavoro che ho sempre voluto. Credete sempre in voi, in ciò che siete, nelle vostre capacità, anche contro le porte in faccia (che vi arriveranno), anche contro i pregiudizi! Se sarete i primi a credere in voi stessi prima o poi tutti inizieranno a credere in voi.. la strada non è spianata, non è breve e avrete dei momenti dove vorrete cedere.. non vi abbattete, si parla della vita , della vostra vita, e per quello che ne sappiamo, è una e va vissuta a pieno. Good luck to me 🍀