Il tentatore di Temptation Island 2019 Alessandro Zarino dimentica Jessica Battistello? Ecco la segnalazione su Instagram.

Alessandro Zarino è stato il single di Temptation Island 2019 che ha catturato l’attenzione più di tutti. Il suo feeling con Jessica Battistello, una fidanzata delle sei coppie in gioco, non è assolutamente passato inosservato. Tanto che, dopo il programma, i riflettori si sono completamente accesi sulla ‘neo-coppia’. Ricordiamo che, dopo il confronto finale con Andrea, la ragazza ha deciso non solo di lasciare il suo compagno, ma di approfondire la conoscenza con il bel tentatore napoletano. In attesa di scoprire quanto è accaduto tra di loro, pochi giorni fa si è diffusa sul web un’incredibile segnalazione. Secondo la quale si sospetta che Alessandro abbia già dimentico Jessica. Ecco perché.

Alessandro Zarino di Temptation Island 2019 dimentica Jessica? Ecco l’avvistamento

Se questa sera, lunedì 29 Luglio, andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2019. Domani sera invece, martedì 30 Luglio, andrà in onda “Temptation Island 2019-Un mese dopo”. Ed è soltanto in seguito a questo speciale che potremo tirare le somme. E capire se le decisioni, prese durante il falò di confronto di ciascuna coppia, sono rimaste le medesime oppure no. In particolare, tutti vorranno sapere se il single Alessandro Zarino fa ancora coppia fissa con Jessica Battistello. Ecco. A proposito di questo, il sito Isa e Chia riporta una succulenta segnalazione del blog VeryInutilPeople. A quanto pare, il bel tentatore napoletano abbia già dimenticato la bella padovana. Sapete perché? Perché è stato avvistato in un locale campano con la velina Shaila Gatta. Ebbene sì. È proprio questo che dice la segnalazione. Certo, non significherà nulla. Ma, pochissime ore fa, i due hanno anche iniziato a seguirsi su Instagram:

Gatta ci cova, quindi? Beh, staremo a vedere nei prossimi giorni.

