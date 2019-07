La bella conduttrice Elisa Isoardi sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle? Ecco tutta la verità raccontata da Milly Carlucci.

È davvero irrefrenabile Elisa Isoardi. Sono diverse settimane, infatti, che gira sul web un’incredibile indiscrezione, seconda la quale la conduttrice de La prova del cuoco potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non è assolutamente un volto noto per il famoso show di Rai Uno. Ricordiamo che, nella recente edizione, l’ex fidanzata di Matteo Salvini vi è stata proprio ospite in qualità di ‘Ballerina per una notte’. Lasciando, tra l’altro, esterrefatti completamente tutti. Giurati, pubblico e conduttrice. Insomma, tutti. Eppure, stando a quanto riportato sul web, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia fatto la fatidica proposta ad Elisa per essere una delle sue presenze fisse nel programma. Sarà vero? Ecco. A raccontare la verità è la conduttrice stessa. Ecco quanto dichiara.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi concorrente? Tutta la verità di Milly Carlucci

E se la passata edizione edizione di Ballando con le Stelle è terminata davvero da pochissimi mesi, non si fa altro che parlare dello show. Non soltanto per la conferma della relazione tra Veera e Pablo Daniel Osvaldo, ma anche per la prossima edizione. E se, a quanto pare, il blocco dei giurati è stato confermato per intero. Non si sa ancora nulla, invece, per quanto riguarda i concorrenti. Anzi. Pochissime settimane fa, si è diffusa la voce che Elisa Isoardi avrebbe potuto parteciparvi. Sarà vero? Nel frattempo, in una recente intervista per TvBlog, Milly Carlucci ha raccontato tutta la verità. Ecco. Elisa Isoardi, quindi, sarà a Ballando con le Stelle? La risposta della conduttrice è secca, chiara, forte e decisa. Stando a quanto riportato, quindi, sembrerebbe che la Isoardi avrebbe dichiarato, in separata sede alla Carlucci, di non esserne capace a rivestire tale ruolo. Anche perché, come sottolineato dalla conduttrice di Ballando, sarebbe davvero difficile conciliare i due suoi impegni quotidiani. Insomma, come andrà a finire? Bisognerà soltanto aspettare.

