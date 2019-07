Barbara D’Urso, l’annuncio tanto atteso: ecco quando torna in tv

Barbara D’Urso torna in tv con uno dei programmi più amati dal pubblico italiano: ecco quando, il giorno preciso e l’annuncio appena arrivato

Barbara D’Urso tornerà a settembre con Domenica Live: l’annuncio è arrivato direttamente dal suo account Instagram. Ormai, è una vera e propria sfida. Eravamo rimasti, infatti, con Pier Silvio Berlusconi che aveva lasciato a lei la decisione. Poteva anche tirarsi indietro, dunque. Ebbene, non l’ha fatto. Ormai, si può dire che Barbara D’Urso dedichi il 90% del suo tempo alla televisione, a Mediaset e quindi al suo pubblico. Il pubblico che tanto ama e a cui è sempre stata riconoscente.

Barbara D’Urso: quando torna in onda Domenica Live?

Sul suo account Instagram c’è un spot che parla proprio del suo ritorno in tv con un programma molto seguito: Domenica Live. Tornerà in onda domenica 16 settembre tra i sorrisi del suo pubblico. Proprio oggi, come detto, ha pubblicato sul suo account Instagram lo spot che annuncio il ritorno. E sarà un ritorno in grande stile, con uno studio completamente rinnovato.

Quanti programmi condurrà?

E’ tempo di attesa, questo. Tutti aspettiamo di sapere quali sono i programmi che andranno in onda nella prossima stagione televisiva. Barbara D’Urso, come abbiamo visto, avrà ancora il timone di Domenica Live. Ma non solo: la conduttrice è attesa anche da Pomeriggio Cinque e, probabilmente, Live Non è la D’Urso. Ma non stiamo dimenticando qualcosa? L’attesissimo Grande Fratello, che con lei ha macinato record su record di ascolti ed è come rinato dopo le ultime edizioni che avevano allontanato gran parte del pubblico. Dopo tante edizioni, poteva anche rivelarsi un flop. Infatti, non tutti credevano che la D’Urso avesse potuto far riappassionare il pubblico a quello che accade nella casa più spiata d’Italia. Ebbene, hanno dovuto ricredersi. Il Grande Fratello è stato un successo e Barbara ha ricevuto più volte i complimenti da parte della produzione e di Pier Silvio Berlusconi in persona.