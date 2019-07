Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha detto.

È uno degli attori italiani più amato al momento: oltre alla sua bravura è anche l’uomo più sexy e desiderato dalle donne amanti del grande schermo. Alessandro Borghi è stato il protagonista di Sulla mia pelle, Suburra La Serie, Il primo Re e tanti altri film. Con le sue interpretazioni è riuscito ad affermarsi nel mondo cinematografico ed ha vinto anche importanti premi. Al 49 esimo Festival di Giffoni Film, durante un’intervista, Borghi si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco di che si tratta.

Alessandro Borghi confessa: “Forse mi piacciono anche i maschi”

“Forse mi piacciono anche i maschi“: sono le parole di Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival. Durante un’intervista con il suo collega Giacomo Ferrara, “spadino” di Suburra la Serie, l’attore si è lasciato andare a qualche dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole.

“Io non faccio fatica ad amare un amico, il concetto di amore non l’ho mai messo su due piani diversi. Dopo due vodka lemon di solito ci baciamo“: è questa la spiegazione del concetto d’amore per il famoso attore romano. Coming out per Alessandro Borghi? Il tono con cui ha affermato il suo pensiero sembra ironico e divertito: il senso con cui ha detto quelle parole riprende un concetto di amore nell’amicizia, che va oltre il sesso.

