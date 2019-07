Cecilia Rodriguez balla e si scatena ad Ibiza: beccata così al concerto

Cecilia Rodriguez balla scatenata ad un concerto ad Ibiza: è stata beccata così proprio da alcuni fan che poi l’hanno taggata su Instagram

Cecilia Rodriguez scatenata in alcune storie Instagram. E’ stata beccata proprio da alcuni fan che poi l’hanno taggata sui social. Ha trascorso una serata molto divertente in compagnia del suo fidanzato, Ignazio Moser e Andrea Damante. Non solo, con loro c’erano anche altre amici. Intorno centinaia di persone. Era un concerto che si è tenuto ad Ibiza: sul palco Ozuna, cantante molto popolare soprattutto tra i giovani.

Cecilia Rodriguez balla scatenata: sale anche sui tavoli…

Sale sulle poltrone, sui tavoli: insomma, è inafferrabile Cecilia Rodriguez a questo evento che, evidentemente, le è piaciuto molto. C’erano diversi fan della coppia. Alcuni hanno ripreso sia Ignazio Moser che Cecilia mentre ballavano insieme. Altri si concentravano solo su di lei. Poi, la bella sorella di Belen ha postato tutto nelle sue storie.

La bella showgirl argentina ha stupito tutti: era veramente scatenata. Inoltre, in alcuni video, la vediamo anche in alcuni momenti in cui abbraccia il suo Ignazio. Una coppia che sembra sempre più affiatata ed innamorata.

Gli ultimi successi

Con la partecipazione a diversi reality è diventata famosa. Molto famosa. Ultimamente, ha anche conquistato la copertina di Maxim con una foto in cui è completamente nuda. Una foto che ha fatto il giro del web e che ha fatto innamorare migliaia e migliaia di persone. D’altronde, non possiamo negare che la sorella di Belen Rodriguez è sempre molto in forma. Un fisico smagliante, il suo. Come farà ad essere sempre così in forma? Chissà, magari sono complici anche le pedalate in bicicletta con il suo Ignazio. Già, infatti, proprio da quando l’ha conosciuto ha cominciato ad approcciare a questo sport. Spesso la vediamo nelle storie Instagram che si riprende proprio mentre pedala, il più delle volte proprio in Trentino.

