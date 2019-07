Chiara Biasi si mostra su Instagram con una giacca completamente aperta: sotto niente reggiseno, ma spunta un tatuaggio proprio lì, ecco di cosa parliamo.

È, senza alcun dubbio, una delle influencer più amate, apprezzate e ricercate su Instagram. Pensate, Chiara Biasi, sul famoso social network, conta all’incirca 2,4 milioni di followers. Dei numeri davvero incredibili, ammettiamolo. Ma che sono, senza alcun dubbio, più che meritati. È proprio su Instagram, infatti, che la bella modella è davvero molto attiva. Non perdendo mai occasione di poter condividere con la sua famiglia virtuale ogni momento della sua giornata, vacanza e, soprattutto, dei suoi ‘outfit’. Lo ripetiamo, è un’influencer. E come tale è solita condividere foto di sponsorizzazioni o tanto altro ancora. Ebbene. È proprio un ultimo di questi scatti che, senza alcun dubbio, ha catturato l’attenzione di tutti. Chiara indossa una giacca completamente aperta. Da cui si può facilmente notare che non indossa il reggiseno. Eppure, spunta un tatuaggio proprio in un posto particolare.

Chiara Biasi, la giacca è aperta: niente reggiseno, ma spunta il tatuaggio proprio lì

Come dicevamo quindi, Chiara Biasi non perde occasione di poter mostrare ai suoi numerosi ed affezionati followers il frutto del suo lavoro. Proprio per questo, pochissimi giorni fa, l’influencer ha pubblicato una foto su Instagram che avrà lasciato, senza alcun dubbio, esterrefatti tutti. Siete curiosi di vederla? Eccola qui:

Da come si può chiaramente vedere quindi, la bella e giovane Chiara indossa una giacca gialla davvero mozzafiato. Eppure, oltre che la bellezza che viene evidenziata ancora una volta, è impossibile non notare alcuni dettaglio. In primis, da come vede chiaramente, sotto la giacca che, tra l’altro, è completamente aperta, Chiara non indossa il reggiseno. È praticamente nuda, insomma. Eppure, proprio ‘grazie’ a questo, è possibile notare un particolare tatuaggio che si nota chiaramente. Se si guarda con attenzione la foto, infatti, tra la scollatura dell’influencer si nota quel ‘particolare’ tatuaggio. Non sappiamo che cosa raffiguri e, soprattutto, cosa rappresenti per lei. In effetti Chiara, sul suo corpo, ne ha davvero diversi. Ma cosa significherà questo?

