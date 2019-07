Chiara Nasti ha pubblicato una foto in bikini al mare: bellezza esplosiva dell’influencer, che manda letteralmente in delirio i fan, ma non mancano le critiche.

Chiara Nasti è una delle più famose influencer in Italia. I suoi prodotti vanno a ruba e le foto che pubblica su Instagram sono davvero super cliccate, anche perché a Chiara piace molto provocare e questo la espone spesso a critiche e insulti. Legatissima alla sorella Angela, con cui condivide in questo momento lo stesso lavoro di influencer, Chiara è però anche molto amata e i suoi scatti bollenti su Instagram fanno boom di like. L’ultimo non ha fatto eccezione, anche se non sono mancate le critiche.

Chiara Nasti è molto amata e seguita su Instagram, e i suoi scatti spesso ‘bollenti’ fanno impazzire i fan. L’ultima foto pubblicata dall’influencer napoletana è uno scatto in bikini davvero sensuale e ‘hot’. La sorella di Angela Nasti si trova in riva al mare a Sorrento e indossa un bikini davvero sexy, nero, a fascia ma con i lacci che si incrociano fin sulla pancia. Il costume di Chiara è una bomba e la bellezza dell’influencer è a dir poco esplosiva, soprattutto per il suo decolleté, messo decisamente in evidenza dal bikini.

La foto ha ottenuto oltre 40mila like e più di 100 commenti, tra cui anche i complimenti della ‘sorellina’ Angela. Fan in delirio per la bella napoletana, che ha raccolto davvero tanti consensi, ma non sono mancate le critiche, alcune anche pesanti. ‘Sei brutta, hai il corpo di una tredicenne’, le ha scritto qualcuno. Parole difficili da digerire, che feriscono. Ma come avrà reagito la Nasti? Fino a questo momento nessuna risposta da parte dell’influencer, che ha preferito non alimentare le polemiche, evitando di dare ‘corda’ agli haters.

