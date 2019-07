Adesso è praticamente ufficiale: Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani vivono un periodo affatto facile della loro storia, l’annuncio Instagram.

Sembrava procedesse a gonfie vele la storia d’amore tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. Il loro fidanzamento è iniziato tre anni negli studi di Uomini e Donne. E, da subito, hanno iniziato a fare grandi cose insieme. In primis, la convivenza. E, poi, ovviamente la collaborazione sul piano lavorativo. A quanto pare, però, i due non stanno vivendo un periodo affatto felice della loro storia d’amore. Se ne parlava, infatti, da diverso tempo. Adesso, a dare la conferma è l’ex corteggiatrice stessa su Instagram. Tramite alcune stories, la fiorentina ha ammesso tutta la verità. Spiazzando completamente tutti con quest’incredibile annuncio. Ecco cosa dice a riguardo.

Eleonora ed Oscar, è crisi tra i due: l’annuncio dell’ex corteggiatrice

Soltanto poche settimane fa, Eleonora ed Oscar avevano trascorso una fantastica vacanza d’amore. Dapprima a Mykonos e poi in Sardegna, la coppia di Uomini e Donne sembrava essere più affiatata ed innamorata che mai. Ritornati a casa, però, qualcosa deve essere andato storto. Perché, terminata la fiera a cui hanno partecipato, hanno iniziato a diffondersi voci su una loro presunta crisi. I due, dopo aver smesso di seguirsi su Instagram, hanno fatto insospettire i loro sostenitori. Tanto che, più volte, i diretti interessati sono stati costretti ad intervenire. Nessuno dei due aveva dato la conferma o, perlomeno, una smentita. Fino a ieri pomeriggio, quando Eleonora, con alcune Instagram stories, ha ufficializzato la crisi con Oscar. “Stiamo attraversando un momento non sereno, non facile, neanche ben definito”, esordisce l’ex corteggiatrice sul famoso social network. Ecco. Non sappiamo cosa sia successo tra i due. Né quale è stata la causa scatenante di questo allontanamento. Fatto sta che, per adesso, i due hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere. Ovviamente, conclude Eleonora, qualora dovesse accadere qualche altra cosa, in bene o in male, sarà la prima ad avvisare i suoi fan.

