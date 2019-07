Elisabetta Canalis nuda in barca? Lo scatto lascia tutti senza fiato. Un particolare ha attirato l’attenzione dei follower, ma c’è l’inganno

Non c’è trucco, ma c’è l’inganno. Sta facendo scalpore l’ultimo scatto postato sui social da una delle ex veline più famose di tutti i tempi. La foto di Elisabetta Canalis, che quasi certamente non erroneamente presenta un simpatico giochi di luci e colori, lascia cadere lo sguardo su di un particolare. La prima impressione inganna i follower, che si chiedono a raffica se sia vestita o meno. Ma cosa indossa Elisabetta?

Uno scatto alquanto curioso quello comparso sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis, che poche ore fa ha incorniciato l’ennesima istantanea dell’estate. L’ex velina è in barca nel bel mezzo del mare: una foto che a guardarla con attenzione nasconde un’ingenuità stratosferica, specie considerata la folta concorrenza di subrette, influencer e noti volti della tv che fanno a gara in quanto a scollature, sgambature e pose provocanti. Tra tutte, però, è quella che in primis cattura lo sguardo e trae in inganno. Lo scatto sembra mostrare un vero e proprio nudo e diventa impossibile non fermarsi ad osservarla per più di qualche secondo.

Così, con la giusta malizia, la Canalis si conferma reginetta di astuzia. Like a dismisura e un susseguirsi di commenti che confermano la tesi. Il costume c’è, ma il colore neutro, la sua elasticità che evidenzia particolarmente ogni forma del suo corpo, e il contrasto di luci e colori manda completamente in tilt il web. Chapeau Elisabetta, un vero colpo basso che la lascia vincere a mani basse. E la sfida bollente dell’estate ancora non è finita.

