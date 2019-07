Gilda Ambrosio completamente nuda in mare: la foto manda in tilt Instagram. Diamo un’occhiata allo scatto ‘bollente’ della giovane stilista.

Bellissima e dal fascino irresistibile, Gilda Ambrosio è una delle stiliste emergenti italiane più amate del momento. Il suo brand ” The Attico” è un vero successo. E con i suoi 554 mila followers, la bellissima mora è una vera e propria icona della moda su Instagram. Ma proprio ai suoi followers, nelle ultime ore Gilda ha regalato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto decisamente hot. La stilista si tuffa in mare. Tutto normale, se non fosse completamente nuda! La sua ig story ha scatenato i fan. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Gilda Ambrosio si tuffa in mare, ma è completamente nuda

In molti la conoscono per il suo flirt con Stefano De Martino e, più recente, con Marco Borriello. Ma Gilda Ambrosio è una vera e propria icona nel mondo del fashion. La rivista Forbes l’ha inserita tra le under 30 più influenti del 2018. Insomma, la designer napoletana è davvero molto seguita su Instagram. Dove condivide scatti di vita lavorati e privata. A volta, anche scatti ‘hot’. Lo sanno bene i suoi followers, che qualche ora fa hanno potuto ammirare la bellissima stilista in una ‘veste’ davvero particolare. Date un’occhiata:

Ebbene sì! Durante un giro in barca con amici, la bellissima Gilda ha deciso di tuffarsi in acqua, in compagnia dei suoi amici, completamente nuda! Una scena esilarante, ma nello stesso temo ‘hot’. La ragazza ha usato delle ‘stelline’ per coprire il lato B, ma la foto risulta essere comunque ‘bollente’. E non è sfuggita ai fan che seguono la stilista sì per il talento, ma anche per l’indiscutibile bellezza.