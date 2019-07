Giulia Cavaglia, spuntano i ‘likes’ sospetti alla sua nuova fiamma: l’indiscrezione social non passa inosservata.

Una rottura burrascosa quella tra Giulia Cavaglia e il suo ex corteggiatore Manuel Galiano. Dopo le interviste pubblicate su Witty, l’ex tronista sembra ancora più arrabbiata con il suo ex, che a Raffaella Mennoia ha raccontato la sua versione dei fatti. Ma mentre i fan di Uomini e Donne si schierano da una parte o dall’altra, ecco che spunta un’indiscrezione sulla bella torinese. A lanciarla è stato Il Vicolo delle News, che attraverso le segnalazioni di alcune followers, ha intercettato dei likes di Giulia a quello che era stato identificato come la sua nuova fiamma. Scopriamo di più.

Giulia Cavaglia, i likes notturni a Pietro Zamas: è lui la sua nuova fiamma?

Giulia Cavaglia ha iniziato una nuova relazione? Niente di ufficiale, ma le voci di un flirt tra la bella torinese e il calciatore Pietro Zamariola, su Instagram Pietro Zamas hanno fatto il giro del web. Pare che i due abbiano passato del tempo insieme, ma una nuova indiscrezione alimenta il ‘pettegolezzo’. Alcune seguaci de Il vicolo dell news hanno beccato del likes notturni di Giulia ad alcune foto, indovinate di chi? Proprio del fantomatico Pietro. Potrebbe non significare nulla, questo è chiaro, ma nell’epoca dei social un like può anche significare molto! Anche perché Giulia non segue direttamente Pietro su Instagram, il che vuol dire che è andata appositamente a sbirciare il suo profilo. La bellissima Cavaglia avrà davvero voltato pagina, dopo l’esperienza negativa con Manuel? Non ci resta che attendere news ufficiali. Nel frattempo, questo è il profilo ufficiale di Pietro, date un’occhiata:

Sarà davvero lui ad aver rubato il cuore all’ex tronista? Lo scopriremo solo vivendo!