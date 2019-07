Sembra ormai sicura la partecipazione di Lorenzo Riccardi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip: ecco come risponde Claudia, la sua fidanzata.

È tutto pronto per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. E, sebbene sia confermata la presenza di Alfonso Signorini per questa nuova ed incredibile stagione, non si sa ancora nulla, invece, per quanto riguarda i concorrenti. Tantissimi sono i nomi i lista. Uno dei nomi più papabili per questa quarta edizione sembra essere quello di Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne. Il bel pugliese, infatti, ha dichiarato più volte ed anche apertamente di voler prendere parte al reality. E che, da come si evince da alcune su Instagram stories, sembra aver fatto anche il provino. Ebbene. Ma cosa ne pensa Claudia? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi concorrente? Ecco cosa ne pensa Claudia

Già in precedenza, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Oggi’. Stando a quanto si è evinto dal giornale, uno dei concorrenti più papabili per la quarta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere Lorenzo Riccardi. Ebbene si. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, grazie alla quale ha trovato anche l’amore, sembra che ci sia qualcosa di nuovo per lui. D’altra parte, l’ex tronista non ha mai nascosto questo suo desiderio. E, a quanto pare, verrà accontentato. Ma, in tutto questo, cosa ne pensa Claudia Dionigi, la sua fidanzata? Ebbene. Pochissime ore fa, su richiesta di una sua fan, l’ex corteggiatrice ha spiegato le sue sensazioni e, soprattutto, cosa accadrà qualora Lorenzo dovesse partecipare al reality. Ecco quanto dichiara:

“Mi mancherà. Lo guarderò ad ogni ora del giorno”, risponde Claudia a chi le chiede cosa accade se Lorenzo dovesse partecipare al Grande Fratello Vip. E voi, invece, sareste contenti di vederlo ancora una volta su Canale 5.

Per ulteriori news su Lorenzo e Claudia –> clicca qui