Temptation Island 2019: Massimo e Ilaria, come è finita

Ultima puntata Temptation Island 2019, come è finita tra Ilaria e Massimo: si sono lasciati o no?

Oggi, 29 luglio, va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2019. Il reality dei sentimenti, il viaggio nel mondo delle emozioni condotto da Filippo Bisciglia dalla Sardegna è arrivato alla fine e le coppie rimaste sono solo tre. Massimo e Ilaria, Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina. Per nessuna di queste coppie l’ultimo falò si prospetta facile, anzi, tutto il contrario. Chi uscirà come fidanzato e chi come single? Bella domanda, ma soprattutto, Massimo e Ilaria usciranno insieme da Temptation Island oppure no?

Temptation Island, Ilaria e Massimo: il falò di confronto

Nella scorsa puntata del reality di Canale 5 abbiamo visto l’inizio del falò di confronto tra Massimo e Ilaria e non sembrava che tirasse buona aria, anzi, nulla di tutto ciò. I due hanno fatto un percorso strano all’interno di Temptation Island. Colantoni non si è risparmiato e da subito ha iniziato a fare conoscenza con altre ragazze, la sua fidanzata invece è rimasta un po’ in sordina salvo poi recuperare con il single Javier. I due sono arrivati al limite di sopportazione e dopo essere stati chiamati nel pinnettu mille volte e aver visto una quantità di video pari a quelli di una telenovela spagnola hanno deciso di confrontarsi.

Ilaria e Massimo insieme dopo Temptation Island 2019

Come è finito il falò di confronto tra Massimo e Ilaria? Non benissimo. I due hanno continuato a guardare i video di ciò che hanno fatto durante la permanenza in Sardegna e pare che in un primo momento, come abbiamo visto, siano volate parole grosse. Subito dopo però gli spoiler e le anticipazioni sull’ultima puntata di Temtpation Island 2019 parlano di una Colantoni nettamente più tranquillo che cambia anche atteggiamento e diventa quasi più dolce e tenero nei confronti della fidanzata. Che non la voglia perdere? Ma soprattutto, Ilaria si lascerà convincere?

