Irene Capuano ha risposto alle domande dei fan e si è lasciata andare a un commento sul caso di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: ecco da che parte si è schierata.

Irene Capuano è una delle corteggiatrici della passata stagione di Uomini e Donne. Fidanzata felicemente con Luigi Mastroianni, la bella romana è molto amata dal pubblico, che la segue e la commenta costantemente sui social. E proprio attraverso Instagram, Irene è già più volte intervenuta su alcune questioni riguardanti Uomini e Donne, come il battibecco a distanza tra il suo ‘Luigino’ e la sua ex, Sara Affi Fella. Ora, l’ex corteggiatrice, su richiesta dei fan, ha detto la sua anche su Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, schierandosi apertamente con uno dei due: scopriamo insieme con chi.

Irene Capuano, arriva il commento su Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: ecco con chi si è schierata

Irene Capuano continua a vivere la sua storia d’amore con Luigi Mastroianni, conosciuto a Uomini e Donne. Ma se la loro relazione procede a gonfie vele, altre coppie nate nell’ultima stagione del programma sono già scoppiate. Una di queste, è quella composta da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, che hanno recentemente rilasciato delle interviste alla redazione di Uomini e Donne, riportando versioni diametralmente opposte sulla loro breve storia. Chi dei due avrà detto la verità? Ecco cosa ne pensa Irene Capuano.

Interpellata dai fan in merito a questa vicenda, la fidanzata di Luigi MAstroianni ha detto di essere una persona che va molto a pelle, e che il suo istinto le dice di credere decisamente a Manuel. ‘Sicuramente ci sarà una piccola percentuale di verità anche in Giulia, ma io credo a lui’, queste le parole di Irene, che sembra davvero non avere dubbi sulla questione e si schiera apertamente dalla parte dell’ex corteggiatore. Manuel ha raccontato che Giulia non è mai stata realmente interessata a lui, ma che voleva soltanto fare ‘business’, interessandosi di lui solamente quando erano in pubblico. Accuse pesanti, che hanno diviso il pubblico, ma a cui Irene sembra credere senza alcun dubbio.

