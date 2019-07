Elisa Isoardi gaffe su Instagram: i fan lo fanno notare, è polemica social

Elisa Isoardi ha fatto una gaffe su Instagram: ha pubblicato un post ma è scattata subito la polemica. Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi su Instagram l’ha combinata grossa: la conduttrice ha postato uno scatto che avrebbe potuto evitare. La conduttrice de La Prova del Cuoco è molto attiva sui social ma un po’ sbadata: seguita da quasi 400 mila utenti, condivide la sua vita con i suoi fan tramite Instagram. Reduce da polemiche per un vecchio scatto mentre bacia un bimbo piccolo, è ritornata la voce del web dopo un post pubblicato poche ore fa. Ecco di che si tratta.

Elisa Isoardi gaffe su Instagram: i fan lo fanno notare, polemica sul web

Dopo una grossa polemica web per uno scatto pubblicato tempo fa, Elisa Isoardi torna a far parlare di sé per una gaffe su Instagram. La conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex compagna del Ministro Matteo Salvini si è circondata di polemiche ancora una volta per aver pubblicato uno scatto di una patente.

Si tratta del traguardo raggiunto dalla nipote: la piemontese avrebbe pubblicato una foto del documento senza nascondere i dati della proprietaria. Una sbadataggine che è costata cara alla Isoardi che si è ritrovata sommersa dalle critiche: per fortuna ha cancellato subito il post facendo capire che voleva solo complimentarsi con la sua nipotina e non aveva cattive intenzioni. Dopo aver rimediato, ha pubblicato nuovamente il documento cancellando i dati dell’intestataria.

