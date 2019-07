Dopo Angela Nasti, l’ex corteggiatore Luca Daffrè ha completamente voltato pagine: è stato, infatti, avvistato con un volto molto noto, ecco chi è lei.

Il percorso di Luca Daffrè a Uomini e Donne è terminato, ormai, da un pezzo. E, nonostante la delusione per non essere stato la scelta di Angela Nasti, sembra che l’ex corteggiatore abbia ritrovato il sorriso. Da come si apprende dal sul profilo Instagram, in queste ultime settimane, è stato abbastanza impegnato tra serate ed ospitate. Ma, dietro al suo sorriso, c’è dell’altro. Sembra, infatti, che c’entri una donna. Questo, perlomeno, è quello che si apprende da alcune recenti Instagram stories di Deianira Marzano, nota influencer. Ma siete curiosi di scoprire la nuova fiamma con cui è stato beccato Luca? Ve lo sveliamo subito. Anche se vi anticipiamo che è un volto non affatto sconosciuto all’ambiente dello spettacolo. Ecco chi è.

Luca Daffré, nuova fiamma dopo Angela Nasti: ecco chi è lei

Sin dalla sua prima apparizione in televisione, Luca Daffrè si è fatto conoscere e, conseguentemente, apprezzare. Dapprima tentatore di Temptation Island ed, in seguito, corteggiatore di Uomini e Donne, il giovane ragazzo, in un batter baleno, ha conquistato davvero tantissimo. Merito, ovviamente, del suo aspetto fisico e l’atteggiamento da bravo ragazzo. Sarà proprio per questo che, tutti i suoi sostenitori, speravano che lui sarebbe stata la scelta di Angela Nasti. Purtroppo, non è stato così. E, dopo un iniziale amaro sfogo su quanto accaduto, Luca si è ripreso alla grande. Soprattutto in questo ultimo periodo. Stando a quanto si evince da una segnalazione riportata in alcune Instagram stories di Deianira Marzano, il modello sarebbe stato avvistato in un noto fast food di Milano insieme ad una dolce fanciulla. Sapete chi è lei? Emma Muscat. Ebbene si. L’ex cantante di Amici e l’ex fidanzata di Biondo sembrerebbe essere a tutti gli effetti la nuova fiamma del giovane Daffré. Sarà vero? Aspettiamo conferme.

