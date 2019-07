Mario Cerciello Rega, vice brigadiere dei Carabinieri: la Rai osserva un minuto di silenzio in suo onore. Momenti di altissima commozione ai funerali

La Rai ha voluto osservare un minuto di silenzio in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega. Una scelta che ha fatto clamore e che, allo stesso tempo, ha ricevuto migliaia di consensi dai telespettatori. In questi minuti, sono trasmessi in diretta i funerali del vice Brigadiere. Momenti di altissima commozione per una disgrazia che ha colpito l’Italia intera. Alle 11.30 è andato in onda un messaggio a reti unificate che recitava: “La Rai rende omaggio con un minuto di silenzio alla memoria del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre si prodigava per garantire la nostra sicurezza”.

Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega: l’Italia si stringe al dolore della famiglia

Non ci sono parole, gesti o altro che possano consolare la famiglia per la perdita di una persona d’oro come Mario. In qualità di emittente televisiva nazionale, la Rai si è sentita in dovere di osservare questo minuto di silenzio in onore della persona scomparsa. Il paese è in lutto, tutta l’Italia è in lutto per la perdita di un uomo, un vice brigadiere dell’arma dei Carabinieri. La tragica morte scaturita dalle coltellate che gli sono state inferte da un americano nei giorni scorsi ha commosso tutti.

Chi era il vice brigadiere dei Carabinieri ucciso

Una persona d’oro. Proprio così. La gente che lo conosceva lo descriveva così. Addirittura, nelle ultime ore, è spuntata fuori la dichiarazione di una donna: “Mi accompagnò in ospedale ed aspettò tutta la notte con me. Gli dicevo di andare a casa, ma lui non voleva e restò lì”. Insomma, un uomo che aveva solo bontà nel cuore. Adesso, ha perso la vita per compiere il suo dovere da Carabiniere. Si era sposato da poco, sua moglie affranta dal dolore immenso è presente ai funerali, accerchiata dagli abbracci dei parenti.