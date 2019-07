Chi è Moreno Merlo: età, carriera e vita privata della nuova fiamma di Paola Caruso, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island.

È uno dei tentatori scelti per la nuova edizione di Temptation Island, anche se nel reality non si è visto molto. Ma Moreno Merlo è finito nel giro del gossip per il suo nuovo flirt con Paola Caruso. Pare proprio che tra l’ex Bonas di Avanti un altro e il bel Moreno ci sia del tenero. Ma conosciamo meglio il dj, protagonista del reality di Canale 5.

Per conoscere i nomi di tutti i tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Chi è Moreno Merlo: il tentatore che ha conquistato Paola Caruso

Moreno Merlo è uno dei 12 tentatori scelti per l’ultima edizione di Temptation Island. Ma nella sua esperienza nel reality non si è ‘relazionato’ particolarmente a nessuna della fidanzate: ecco il motivo per cui è apparso poco in tv. Moreno è un deejay e manager di azienda in ambito commerciale. È nato a Torino il 24 novembre del 1989, ma attualmente vive a Milano. Il sexy dj, che ama mostrarsi sui social, sarebbe stato single fino a poco fa, essendo stato scelto per l’avventura nel reality di Filippo Bisciglia. Ma negli ultimi giorni, è apparso in compagnia di Paola Caruso, la bionda showgirl di Avanti un altro. Nuovo amore in arrivo? Nel frattempo, potete seguire Moreno sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui ama postare gli scatti più salienti della sua vita. Dalle sue foto, è visibile la sua passione per i viaggi e per la palestra. Ecco un post pubblicato sul suo profilo:

Una bellezza, quella di Moreno, che non passa di certo inosservata. Avrà fatto breccia nel cuore di Paola Caruso?