Dopo l’ufficializzazione di Eleonora Rocchini della crisi con Oscar Branzani, giunge la reazione dell’ex tronista: è davvero da brividi.

Ve ne abbiamo parlato pochissime ore fa. Eleonora Rocchini, in alcune recenti Instagram stories, ha ufficializzato la crisi con Oscar Branzani. Era da un po’ di tempo, in realtà, che circolavano queste voci sul web. I due, infatti, avevano smesso di seguirsi. E, questo loro gesto, aveva diffuso il ‘panico’ tra i loro fan. Soltanto poche ore fa, come dicevamo, la bella toscana ha dato questa notizia ai loro sostenitori. “Non è un periodo affatto sereno tra noi, neanche ben definito”, dice Eleonora su instagram. Lasciando, quindi, chiaramente intendere che, per il momento, c’è davvero qualcosa sotto. Ebbene. Quale sarà stata la reazione di Oscar a tali parole? Eccola nel dettaglio.

Eleonora ufficializza la crisi con Oscar: ecco la sua reazione

Dopo tre anni di fidanzamento, sembra che Oscar ed Eleonora Rocchini stiano attraverso un periodo non affatto facile per la loro storia d’amore. Era già intervenuto al riguardo il napoletano, ma, poche ore fa, è arrivata la conferma della toscana. “Una situazione non definita”, esordisce l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Ebbene. Non sappiamo cosa sia accaduto nello specifico tra i due. Chi ha lasciato chi. Eppure, stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di Oscar, sembra proprio che l’ex tronista stia soffrendo per questo allontanamento forzato. Subito dopo l’ufficializzazione data da Eleonora, il bel napoletano ha pubblicato una serie di Instagram stories. Tutte con lo sfondo nero e in sottofondo una canzone davvero strappalacrime. “Someone you loved” di Lewi Capaldi, è questa la canzone che, ieri sera, Oscar ascoltava. E che ha voluto far sapere pubblicandola su Instagram. Chissà, sarà un riferimento per Eleonora? Ovviamente, questo non lo sappiamo. Fatto sta comunque che sicuramente una reazione del genere è una reazione da brividi, no?

