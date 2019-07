L’ex Bonas di Avanti un Altro, Paola Caruso ha ritrovato la felicità con un nuovo amore? Ecco cosa è emerso dal suo profilo Instagram.

Sembra che ci sia una bellissima novità per Paola Caruso. Stando a quanto si evince dal suo profilo Instagram, sembra che l’ex bonas di Avanti un Altro abbia ritrovato il sorriso. E non è solo merito di ‘Michelino’, il suo primogenito. Ma anche merito di un altro uomo. Ma procediamo con ordine. È nota a tutti, ormai, la sua storia. Dopo essere stata allontanata dal suo compagno Francesco Caserta appena scoperto di essere incinta, Paola ha iniziato una vera e propria ‘battaglia’, affinché il suo ex compagno riconoscesse suo figlio. Purtroppo, a distanza di mesi dall’accaduto, sembra che nulla sia cambiato. Se non fosse che, da quanto sembra, la Caruso abbia ritrovato la felicità. Ecco i dettagli.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Caruso, nuovo amore: i post Instagram parlano chiaro

In questi ultimi giorni, Paola Caruso è ritornata al centro del gossip. Soprattutto, in seguito ad alcuni voci che vorrebbero il suo ex Francesco Caserta accanto a Raffaella Fico. Tra, l’altro vi abbiamo anche parlato, in un nostro recente articolo, di un duro sfogo che l’ex bonas di Avanti un Altro ha avuto in merito alla vicenda. Ma non è finita qui. Perché, sembra che la neo mamma abbia ritrovato la serenità accanto ad un uomo. Lo testimonierebbero, tra l’altro, alcune fotografie che la bella calabrese avrebbe pubblicato, in questi ultimi giorni, su Instagram. Stiamo parlando, quindi, di Moreno Merlo, ex tentatore della attuale edizione di Temptation Island 2019. Ecco gli scatti in questione:

Non sappiamo cosa ci sia tra i due. Se si tratta di un’amicizia o di un inizio di frequentazione. Fatto sta comunque che, a quanto pare, sembra che Paola sia davvero felice adesso. Insomma, se son rose, fioriranno!

Per ulteriori news su Paola Caruso –> clicca qui