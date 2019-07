View this post on Instagram

Questa foto risale a poche ore prima dello sfratto. A poche ora prima di provare la gioia più grande della mia vita. Ogni mamma,tra cui tantissime di voi,mi raccontava così la nascita del proprio figlio. Ed io provavo ad immaginare. Come sarebbe stato,cosa sarebbe cambiato in me,che cosa mi sarebbe successo. Tutto vano. Non si può immaginare ragazzi. Non si può raccontare. Solo oggi capisco,solo oggi so. E solo oggi dico: non può esistere dono più grande al mondo che diventare madre.🤱🏼❤️