Nicola e Sabrina Temptation Island 2019: come è finita

Ultima puntata Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina come è finita per la coppia dopo il falò di confronto?

Sono rimaste tre le coppie in Sardegna a Temptation Island 2019. Il falò di confronto che vedremo per primo nell’ultima puntata è quello di Ilaria e Massimo, ma c’è tanta attesa anche per Katia e Vittorio e per loro: Sabrina e Nicola. I due, con tutti i loro anni di differenza e la voglia di un amore sincero e condiviso. Usciranno insieme o separati da Temptation Island 2019?

Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina: il falò di confronto

Durante la diretta dell’ultima puntata di Temptation Island 2019 in onda il 29 luglio, vedremo come finirà tra Nicola e Sabrina. I due erano entrati nel programma per vedere se la loro storia d’amore, nonostante l’età, potesse proseguire. Bene. Diciamo che i problemini non sono mancati perché se in un primo momento Nicola ha fatto la figura del ragazzino con le altre single, alla fine c’è stata la rivolta e ha legato molto con una di loro mentre, a pochi metri di distanza, la sua fidanzata faceva lo stesso. Già, perché Sabrina, dall’alto dei suoi 40 anni si è riscoperta giovane ragazzina scatenata ed è letteralmente crollata tra le braccia del single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia di Uomini e Donne.

Nicola e Sabrina insieme dopo Temptation Island 2019?

Gli avvistamenti che riguardano Nicola e Sabrina insieme dopo Temptation Island 2019 sono stati molti. I ragazzi infatti sembrano essere stati beccati in diverse situazioni insieme e questo fa presupporre che i due abbiano continuato la loro storia d’amore anche fuori dal programma, ma si sono ripresi dopo il falò o già da questa sera hanno deciso di uscire insieme? Scopriremo tutto questa sera.

