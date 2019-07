Melissa Satta si è mostrata particolarmente hot su Instagram: il cappello poggiato sul corpo le copre tutto ma sotto non ha niente!

Bella e sensuale come sempre: Melissa Satta ogni giorno sorprende i suoi fan con i suoi post su Instagram. Si sta godendo delle meravigliose vacanze e tra un bagno al mare ed un po’ di relax si regala qualche selfie o qualche scatto per aggiornare il suo profilo social. Su Instagram l’ex velina conta quasi 4 milioni di follower ed i suoi post più di 70 mila like: con i suoi occhi verdi, il suo viso perfetto ed un corpo statuario la Satta incanta sempre tutti. Ecco l’ultimo post pubblicato.

Melissa Satta su Instagram: lo scatto hot fa impazzire i fan

Come una sirena: Melissa ha fatto impazzire tutti i suoi fan con uno scatto pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram. Distesa sulla spiaggia a riva di mare con un cappello di paglia che le copre il corpo: sotto non ha nulla!

Le curve perfette ed il viso sensuale hanno catturato più di 60 mila persone: i like aumentano ogni minuto ed i commenti di complimenti arrivano al secondo! “Sei stupenda”, “Bellissima foto”, “Sei la dea della bellezza”: questi sono alcuni delle risposte al post da parte di utenti Instagram.

