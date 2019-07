Quando inizia X Factor 2019: la data della prima puntata di audition

X Factor 2019, quando inizia: data della prima puntata di audizioni del talent canoro di Sky.

Quanta ansia nell’aria per la nuova edizione di X Factor 2019! La tredicesima edizione del talent musicale di Sky sta per cominciare, o meglio: si sta preparando ad intrattenere il pubblico da settembre fino a dicembre inoltrato. La produzione ha infatti comunicato la data ufficiale di inizio di X Factor 13 e quindi possiamo iniziare il conto alla rovescia.

Data Inizio X Factor: quando andrà in onda la prima puntata

La Prima Puntata di X Factor 2019 andrà in onda come sempre su Sky Uno e sarà ricca di sorprese. Vedremo infatti la nuova giuria in azione, ma prima di parlare di questo vediamo insieme quali sono le date da segnarsi sul calendario. L’inizio di X Factor 13 è previsto per giovedì 12 settembre 2019. Da quel momento in poi vedremo così le prime audizioni e i casting con gli aspiranti cantanti che saliranno sul palco di XF 2019 per cercare di ottenere 3 o 4 sì dalla nuova giuria.

Giudici X Factor 2019: Samuel, Malika, Sfera e Mara

I giudici di X Factor, ormai lo sappiamo, hanno subito una totale rinfrescata, per così dire. A parte Mara Maionchi, adorata colonna portante del programma, sono andati tutti via e sono stati sostituiti da Sfera Ebbasta, Samuel Romano (leader e frontman dei Subsonica) e Malika Ayane. Si tratta di un parterre piuttosto interessante e molto esperto. Samuel molto probabilmente si concentrerà su voci indie, elettroniche e gruppi particolari, Malika andrà alla ricerca di una voce pop di grande effetto e Sfera Ebbasta invece sostituirà virtualmente Fedez, occupandosi di trapper e rapper, genere in grande crescita ed espansione che sicuramente vedrà molti aspiranti star salire sul palco.

Anticipazioni X Factor 13: audition, bootcamp e home visit

Come ogni anno generalmente le prime puntate sono dedicate ai casing. A seguire verranno mandati in onda i Bootcamp e poi gli Home Visit. Nel corso di questa prima fase, che è stata registrata in estate, scopriremo i concorrenti scelti dai giudici per ognuna delle loro categorie e, generalmente intorno ai primi di ottobre, comincerà la diretta con i famigerati Live di X Factor 13 . Siete pronti?

(Fonte Immagine Instagram)