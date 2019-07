X Factor 2019: quando inizia, giudici, audizioni, concorrenti e anticipazioni

X Factor 2019: quando iniziano le audizioni, i giudici e le novità sulla data di messa in onda del programma a settembre.

Lo sappiamo, manca ancora un po’ di tempo all’inizio di X Factor 2019, ma i rumors sull’importante talent show di Sky iniziano a serpeggiare e noi, ovviamente, siamo dietro di loro a seguire ogni aggiornamento. Questo 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti per quanto riguarda i giudici di XF13 che sono tutti nuovi, ma andiamo con ordine. Quando inizia XF 13? Quando vedremo le audizioni di X Factor? Chi sono i concorrenti e i giudici? Insomma…siete pronti per tutte le anticipazioni possibili ed immaginabili sulla nuova edizione di X Factor 2019?

Data di Inizio X Factor 13: quando comincia?

Ormai la produzione di Sky ha informato tutti sulla data di inizio di X Factor: il giorno da segnarsi sul calendario è il 12 settembre. Da quel momento in poi potremo vedere le regsitrazioni delle audizioni, a seguire i Bootcamp, ossia una seconda scrematura dei talenti da parte dei giudici con il terrificante gioco delle sedie e, infine, gli Home Visit. Il tutto dovrebbe terminare a ottobre quando vedremo finalmente i Live di X Factor.

Giudici X Factor 13: chi sono?

Fedez è andato via. Manuel Agnelli lo ha seguito. Lodo Guenzi ha deciso per seguire la stessa strada. L’unica reduce è Mara Maionchi che decide di rimanere nel programma. Accanto a lei troveremo Samuel Romano, frontman della band dei Subsonica, Malika Ayane, cantautrice pazzesca e Sfera Ebbasta per rappresentare la parte trap e rap di X Factor 2019

Casting X Factor 13: come partecipare

La prima fase di casting per XF 13 è terminata il 20 maggio 2019 a Milano. Ora si procede con la seconda scrematura e quindi, a breve, i ragazzi selezionati potrebbero trovarsi davanti proprio ai giudici scelti per la nuova edizione di X Factor.

Per ulteriori curiosità su X Factor 2019, i giudici e la data di inizio —>CLICCA QUI

(Fonte Immagini Instagram X Factor Italia)