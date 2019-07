Belen Rodriguez ripresa da dietro: lato B mozzafiato, Instagram in tilt

Una ripresa da dietro di Belen Rodriguez davvero da mozzare il fiato: la showgirl argentina mostra un lato B davvero strepitoso, i suoi fan sono in tilt.

Non smette mai di entusiasmare i suoi fan, Belen Rodriguez. E lo ha fatto anche poco. Quando ha pubblicato una deliziosa foto in costume. In questi ultimi giorni, la showgirl è in vacanza insieme a suo marito Stefano De Martino e al piccolo Santiago. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti e video social che entrambi pubblicano sui social. Dopo anni, i due hanno ritrovato l’armonia, l’equilibrio familiare e, soprattutto, l’amore. E sembra che non abbiano intenzione di rinunciarci ancora. Come dicevamo comunque, pochissimi istanti fa, Belen ha pubblicato una foto davvero unica su Instagram. Curiosi? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che è ripresa da dietro. Mostrando, tra l’altro, un Lato B davvero mozzafiato. Ecco tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, Lato B da urlo: la ripresa da dietro è davvero incredibile

Fisico da urlo anche in estate per Belen Rodriguez. Nonostante le sessioni ginniche siano terminate, la bella e famosa showgirl argentina mostra una perfetta forma fisica. Non solo lo testimoniano le numerose foto che, quotidianamente, la moglie di Stefano De Martino pubblica su Instagram. Ma anche quest’ultima pubblicata, tra l’altro, davvero pochissimi istanti fa, lo evidenzia davvero alla grande. Immersa con fino al ginocchio in una piscina con un’acqua davvero cristallina, Belen si mostra ai suoi fan ripresa completamente da dietro. Con uno slip leopardato, la showgirl mette in evidenza, come dicevamo, un Lato B davvero da urlo. Ma non solo. Perché, da come si può notare chiaramente dalla foto riproposta in basso, l’argentina non indossa affatto il pezzo di sopra del suo costume. Insomma, è praticamente inutile parlare della reazione dei suoi fan. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ricevuto una marea di ‘likes’ e di commenti di apprezzamento. In effetti, guardando con attenzione lo scatto, è impossibile fare il contrario. No?

Per ulteriori news su Belen Rodriguez –> clicca qui